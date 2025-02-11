Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Lô A30 đường Trần Hưng Đạo, An Hải Nam, Sơn Trà, Đà Nẵng, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý, kiểm soát sổ sách kế toán, hạch toán các nghiệp vụ tài chính, kế toán của dự án.
Theo dõi, tổng hợp và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.
Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, hồ sơ thanh toán và đối chiếu công nợ với nhà thầu, đối tác.
Hỗ trợ kiểm soát chi phí, dòng tiền, tham gia xây dựng quy trình kế toán – tài chính cho dự án.
Phối hợp làm việc với kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thuế và các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng.
Am hiểu các quy định về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp.
Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô

Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô A30 đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

