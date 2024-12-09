Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

VỊ TRÍ: KẾ TOÁN

Số Lượng: 01 (ưu tiên nữ)

Mức Lương: 6tr – 10tr, xem chi tiết mục quyền lợi.

Mô tả công việc:

• Kê khai, theo dõi tình hình nộp thuế;

• Lập các báo cáo quý; báo cáo tài chính;

• Và công việc liên quan kế toán khác do công ty giao.

Chi tiết hơn về công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phòng vấn.

Thời gian làm việc:

• Thứ 2 – 6: 8h000 – 11h30; 13h00 – 17h00;

• Thứ 7: 8h00 – 11h30;

• Nghỉ lễ theo quy định;

• Nghỉ 12 ngày phép/năm.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán;

• Thành thạo BCTC, MISA, word, excel;

• Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến công việc hiện tại;

• Kỹ năng giao tiếp tốt;

• Chăm chỉ, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 6tr – 10tr + Phụ cấp + thưởng;

• Tổ chức du lịch định kì;

• Đóng bảo hiểm, tăng lương định kì.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

