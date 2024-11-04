Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 95 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Theo dõi, đối soát công nợ trên sổ sách và thực tế thanh toán.
- Làm báo giá, hợp đồng.
- Làm sổ sách: In chứng từ, sắp xếp chứng từ và sao lưu chứng từ
- Kiểm tra xuất nhập tồn nguyên liệu, hàng hóa
- Hạch toán, kiểm tra xử lý các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Mua hàng, tuyển dụng khi có yêu cầu
- Làm việc với cơ quan, ngân hàng, bảo hiểm
- Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học.
- Có kinh nghiệm>2 năm
- Biết sử dụng phần mềm Amis, Misa
- Giờ làm việc: T2 - sáng T7
Tại Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot Thì Được Hưởng Những Gì
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 95 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot
