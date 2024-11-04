Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

- Theo dõi, đối soát công nợ trên sổ sách và thực tế thanh toán.

- Làm báo giá, hợp đồng.

- Làm sổ sách: In chứng từ, sắp xếp chứng từ và sao lưu chứng từ

- Kiểm tra xuất nhập tồn nguyên liệu, hàng hóa

- Hạch toán, kiểm tra xử lý các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Mua hàng, tuyển dụng khi có yêu cầu

- Làm việc với cơ quan, ngân hàng, bảo hiểm

- Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.