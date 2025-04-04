Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Tòa nhà DV2, Đường số 12, KĐT Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc kế toán hàng ngày cho công ty xây dựng

- Ghi chép và cập nhật sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn liên quan đến các giao dịch tài chính

- Theo dõi, quản lý chi phí, công nợ và báo cáo các khoản thu chi của công ty thành viên

- Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan

- Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên

- Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp thông tin tài chính khi cần thiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: WORD, EXCEL, POWER POINT

- Có kiến thức cơ bản về luật kế toán và thuế Việt Nam

- Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về đặc thù ngành xây dựng

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT và BHXH theo luật lao động.

- Teambuilding, thưởng lễ, tết theo quy chế của công ty.

- Được làm việc trong Môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin