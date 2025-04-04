Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
JobsGO Recruit

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- Tòa nhà DV2, Đường số 12, KĐT Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc kế toán hàng ngày cho công ty xây dựng
- Ghi chép và cập nhật sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn liên quan đến các giao dịch tài chính
- Theo dõi, quản lý chi phí, công nợ và báo cáo các khoản thu chi của công ty thành viên
- Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan
- Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên
- Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp thông tin tài chính khi cần thiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính
- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: WORD, EXCEL, POWER POINT
- Có kiến thức cơ bản về luật kế toán và thuế Việt Nam
- Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về đặc thù ngành xây dựng

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT và BHXH theo luật lao động.
- Teambuilding, thưởng lễ, tết theo quy chế của công ty.
- Được làm việc trong Môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

