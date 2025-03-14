Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Dự án Libera Nha Trang (Vega City) - Khu vực Bãi Tiên, Khóm Đường Đệ, Phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ kế toán các phân hệ khác đã hạch toán trước khi tính kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;

Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến đầu tư, mua bán cổ phần, tăng vốn của công ty;

Kiểm tra công tác tính giá thành và hỗ trợ kế toán dự án thực hiện công tác tính giá thành Dự án đầu tư, giá vốn;

Thực hiện, kiểm tra các nghiệp vụ liên quan đến phần hành Hàng tồn kho: HTK BĐS, BĐS đầu tư, Kết chuyển giá vốn hoạt động kinh doanh BĐS, phân bổ khấu hao BĐS đầu tư, Trích lập các khoản dự phòng bảo hành, dự phòng tổn thất HTK...;

Kiểm tra, đóng các phân hệ kế toán của Công ty công nợ phải thu, phải trả, ...; kết chuyển các bút toán tự động trước khi chốt báo cáo và khóa sổ tháng;

Kiểm tra chứng từ kế toán bản cứng với phần mềm hạch toán, nhắc nhở đồn đốc bổ sung nếu thiếu trước khi lưu trữ;

Kiểm tra công tác lưu trữ chứng từ file cứng và file mềm;

Quản lý và kiểm tra toàn bộ công nợ nhắc nhở cán bộ quản lý và bộ phận liên quan để đối chiếu công nợ khi chốt báo cáo tài chính;

Lập báo cáo tài chính của công ty;

Nhắc nhở công ty con nộp báo cáo tài chính và lên báo cáo hợp nhất;

Lập các BCQT và các báo cáo quản trị khác khi có phát sinh;

Thực hiện và phối hợp cùng lãnh đạo phòng thực hiện công tác kiểm tra công việc của phòng, kiểm tra công tác kế toán công ty con, thực hiện các công việc ban lãnh đạo công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh;

Có trên 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Công ty hoạt động kinh doanh BĐS lớn hoặc Công ty có quy mô tương đương;

Nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, thuế;

Hiểu biết sâu về công tác bán hàng, thu tiền tại tại các Công ty đầu tư kinh doanh BĐS. Có kinh nghiệm sử dụng Phần mềm bán hàng BĐS;

Chịu được áp lực công việc và làm việc với cường độ cao.

Tại Công ty Cổ phần Vega City Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ Công cụ làm việc.

Được làm trong môi trường năng động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Được đào tạo nghiệp vụ bài bản.

Được nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vega City

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin