Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH
- Khánh Hòa:
- Lô 5 đường A2, KĐT Phước Long 2, Phường Phước Long, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng như sắp xếp tài liệu, lưu trữ hồ sơ.
Ghi chép sổ sách, kiểm tra chứng từ, lập báo cáo tài chính.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, xuất hóa đơn
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để cập nhật thông tin bán hàng, doanh thu
Hỗ trợ các hoạt động nhân sự như chấm công, tính lương cho nhân viên cửa hàng
Liên hệ với các đối tác, nhà cung cấp để đặt hàng, thanh toán
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết hạch toán
Biết tổng hợp lên Báo cáo tài chính
Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học
Cẩn thận, chủ động, trung thực trong công việc
Giao tiếp, đàm phán tốt
Nắm bắt thông tư nghị định Thuế cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Được đào tạo, hướng dẫn công việc chi tiết
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH
