Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Lô 5 đường A2, KĐT Phước Long 2, Phường Phước Long, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng như sắp xếp tài liệu, lưu trữ hồ sơ.

Ghi chép sổ sách, kiểm tra chứng từ, lập báo cáo tài chính.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, xuất hóa đơn

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để cập nhật thông tin bán hàng, doanh thu

Hỗ trợ các hoạt động nhân sự như chấm công, tính lương cho nhân viên cửa hàng

Liên hệ với các đối tác, nhà cung cấp để đặt hàng, thanh toán

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Biết hạch toán

Biết tổng hợp lên Báo cáo tài chính

Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học

Cẩn thận, chủ động, trung thực trong công việc

Giao tiếp, đàm phán tốt

Nắm bắt thông tư nghị định Thuế cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Được đào tạo, hướng dẫn công việc chi tiết

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH

