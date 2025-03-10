Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHENG AN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CHENG AN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- 115 Phong Châu, P. Phước Hải,Khánh Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý thu chi
Kiểm soát hàng hóa và chi phí
Xử lý hóa đơn và thanh toán
Thực hiện các thủ tục liên quan đến cơ quan nhà nước
Quản lý thuế và tuân thủ pháp lý
Kiểm tra và đối chiếu số liệu
Báo cáo tài chính
Các công việc khác theo yêu cầu của BOD
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ độ tuổi từ 1999 - 1990
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm đã làm việc ở vị trí tương đương hoặc 3 năm kinh nghiệm kế toán trong ngành F&B, bán lẻ
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán
Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo
Kỹ năng sử dụng thành thạo excel
Thành thạo các phần mềm kế toán như MISA, QuickBooks, hoặc phần mềm chuyên dụng cho nhà hàng.
Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm
Kỹ năng phân tích số liệu
Khả năng bao quát và giám sát công việc
Khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh
Khả năng giao tiếp
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH CHENG AN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm+ thưởng NĂNG SUẤT
Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đảm bảo đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo luật lao động (chế độ BHXH, thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ, sinh nhật,...)
Phụ cấp ăn trưa
Nghỉ phép 12 ngày năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Được sử dụng dịch vụ của công ty với mức giá ưu đãi, hợp lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHENG AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
