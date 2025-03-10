Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHENG AN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 115 Phong Châu, P. Phước Hải,Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thu chi

Kiểm soát hàng hóa và chi phí

Xử lý hóa đơn và thanh toán

Thực hiện các thủ tục liên quan đến cơ quan nhà nước

Quản lý thuế và tuân thủ pháp lý

Kiểm tra và đối chiếu số liệu

Báo cáo tài chính

Các công việc khác theo yêu cầu của BOD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ độ tuổi từ 1999 - 1990

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm đã làm việc ở vị trí tương đương hoặc 3 năm kinh nghiệm kế toán trong ngành F&B, bán lẻ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán

Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo

Kỹ năng sử dụng thành thạo excel

Thành thạo các phần mềm kế toán như MISA, QuickBooks, hoặc phần mềm chuyên dụng cho nhà hàng.

Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm

Kỹ năng phân tích số liệu

Khả năng bao quát và giám sát công việc

Khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh

Khả năng giao tiếp

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH CHENG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm+ thưởng NĂNG SUẤT

Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được đảm bảo đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo luật lao động (chế độ BHXH, thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ, sinh nhật,...)

Phụ cấp ăn trưa

Nghỉ phép 12 ngày năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Được sử dụng dịch vụ của công ty với mức giá ưu đãi, hợp lý

