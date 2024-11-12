Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đại Danh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đại Danh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Đại Danh
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công Ty TNHH Đại Danh

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Đại Danh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 135 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hiện nghiệp vụ kế toán và các chứng từ ban đầu về thu, chi, thanh toán, bảo quản lưu trữ chứng từ - thuộc phạm vi phần hành nghiệp vụ kế toán phát sinh ở đơn vị.
- Thực hiện Báo cáo Thuế.
- Kiểm tra, hướng dẫn nhân viên trong đơn vị lập các chứng từ ban đầu về thu chi, hướng dẫn của công ty. ra hóa đơn, công nợ, thanh toán đúng chế độ tài chính Nhà nước quy định và
- Kiểm tra giá cả đầu vào, đầu ra; hướng dẫn các bộ phận lập chứng từ, đề nghị nhập hàng đầy đủ và kịp thời.
- Kiểm tra, tổng hợp và báo cáo doanh thu; phân tích lãi lỗ.
- Thực hiện Báo cáo Thuế.
- Quản lý chặt chẽ chi phí, kiểm tra việc xuất, nhập và tồn hàng hóa của các bộ phận có liên quan. Tham mưu việc sửa chữa và mua sắm công cụ, dụng cụ, thiết bị sao cho tiết kiệm và thiết thực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan
- Ưu tiên cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
- Có sức khỏe tốt; Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc;

Tại Công Ty TNHH Đại Danh Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng viên được tuyển dụng sẽ có điều kiện làm việc trong môi trường năng động, cạnh tranh;
- Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ;
- Các chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Lương: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Danh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đại Danh

Công Ty TNHH Đại Danh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 91, Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

