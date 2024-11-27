Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc
- Gia Lai:
- Gia Lai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
Tổ chức hệ thống kế toán đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản của công ty theo quy định.
Lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị cho đơn vị
Hướng dẫn chính sách kế toán theo yêu cầu của tập đoàn và kiểm soát hoạt động kế toán đơn vị.
Tính và kiểm soát giá thành theo nhóm ngành hàng được phân công. Xây dựng định mức giá thành cho các nhóm sản phẩm.
Tham gia xây dựng hệ thống tài liệu (SOP) thuộc khối/ phòng theo hướng dẫn của Tập đoàn.
Nhận diện và xây dựng biện pháp phòng ngừa, biện pháp xử lý trong quản trị rủi ro.
Tuân thủ nội quy, quy định, quy trình, chính sách,...của đơn vị, Tập đoàn.
Tổ chức hệ thống kế toán đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản của công ty theo quy định.
Lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị cho đơn vị
Hướng dẫn chính sách kế toán theo yêu cầu của tập đoàn và kiểm soát hoạt động kế toán đơn vị.
Tính và kiểm soát giá thành theo nhóm ngành hàng được phân công. Xây dựng định mức giá thành cho các nhóm sản phẩm.
Tham gia xây dựng hệ thống tài liệu (SOP) thuộc khối/ phòng theo hướng dẫn của Tập đoàn.
Nhận diện và xây dựng biện pháp phòng ngừa, biện pháp xử lý trong quản trị rủi ro.
Tuân thủ nội quy, quy định, quy trình, chính sách,...của đơn vị, Tập đoàn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Kế toán - Kiểm toán;
2. Kiến thức
- Hiểu biết về hoạt động SXKD của Công ty
- Hiểu biết về quản lý Tài chính doanh nghiệp
- Kiến thức pháp luật tài chính kế toán, thuế, đầu tư, chứng khoán, thương mại.
3. Kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích tài chính Công ty
- Kỹ năng quản lý rủi ro tài chính
Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI