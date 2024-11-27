Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

Tổ chức hệ thống kế toán đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản của công ty theo quy định.

Lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị cho đơn vị

Hướng dẫn chính sách kế toán theo yêu cầu của tập đoàn và kiểm soát hoạt động kế toán đơn vị.

Tính và kiểm soát giá thành theo nhóm ngành hàng được phân công. Xây dựng định mức giá thành cho các nhóm sản phẩm.

Tham gia xây dựng hệ thống tài liệu (SOP) thuộc khối/ phòng theo hướng dẫn của Tập đoàn.

Nhận diện và xây dựng biện pháp phòng ngừa, biện pháp xử lý trong quản trị rủi ro.

Tuân thủ nội quy, quy định, quy trình, chính sách,...của đơn vị, Tập đoàn.

