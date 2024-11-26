Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Endo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - công ty ENDO VIỆT NAM ,khu công nghiệp Bắc Thăng Long,Đông Anh Hà Nội, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Lập đầy đủ, lưu trữ bảo quản các hồ sơ sổ sách kế toán, các báo các kế toán và quyết toán của đơn vị theo đúng chế độ hiện hành.

2.Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin lương của nhân viên trong công ty

3.Hạch toán đầy đủ, đúng các nghiệp vụ phát sinh tại công ty.

4.Hỗ trợ hiệu quả và tích cực cho cấp trên trong các công việc liên quan.

5.Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kế toán liên quan

6.Phối hợp với các tổ nhóm khác để hoàn thành mục tiêu công việc.

7.Đưa ra các ý tưởng để cải tiến công việc của mình.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tổng hợp kế hoạch chi phí và kiểm soát hạch toán chi phí.

2. Lên báo cáo AR, EX, MA, BS, IS, CF

3. Theo dõi công nợ phải trả và đối chiếu kiểm kê.

4. Hiểu về giá vốn, giá thành phục vụ mục đích thuế

5. Lập các báo cáo thuế và các công việc được giao từ kế toán trưởng

6. Nhanh nhẹn, cẩn thận và giao tiếp tốt

7. Độ tuổi: từ 25-35 tuổi, giới tính: Nữ

8. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Tại Công Ty TNHH Endo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp:

Chuyên cần: 250k

Đi lại: 280k

Con nhỏ<10t : 50k/ 1 bé

Thưởng tháng: 100k đến 1500k/ tháng

Thưởng thâm niên: 200k/năm (200k x số năm)

Thưởng đạt mục tiêu phế phẩm : 200k/ tháng.

Trợ cấp ngoại ngữ : N4: 1 triệu, N3: 1,5 triệu, N2: 2 triệu

Được đóng bảo hiểm cấp cao

