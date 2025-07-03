Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK3 - Khu liền kề 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

-Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán

-Hạch toán Thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

-Theo dõi và quản lý công nợ

-Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm

-Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá

-Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý

-Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

-Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

- Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ

-Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lương Gross: 15-17tr

- Thưởng tháng 13, thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch,...

- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, ngày phép năm, Team building, du lịch hàng năm, nghỉ lễ, tết.

- PC ăn trưa 30k/ngày; PC gửi xe 10k/ngày

\"- 12 ngày phép/ năm

- Và các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước\"

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS Thì Được Hưởng Những Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

-Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

-Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

-Có 3-5 năm trở lên kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin