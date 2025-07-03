Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32, Ngách 2, Ngõ 10, Nguyễn Văn Huyên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phân hành kế toán.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, đảm bảo tính chính xác và hợp lý của số liệu kế toán.

- Tổng hợp và lập báo cáo thuế định kỳ theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và bên ngoài trong quá trình kiểm tra, quyết toán thuế.

- Quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán, đảm bảo lưu trữ đầy đủ, khoa học.

- Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, biểu mẫu kế toán nội bộ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong các công ty sản xuất.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 15 triệu đồng/tháng (theo năng lực và kinh nghiệm).

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

- Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam

