Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 32, Ngách 2, Ngõ 10, Nguyễn Văn Huyên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phân hành kế toán.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, đảm bảo tính chính xác và hợp lý của số liệu kế toán.
- Tổng hợp và lập báo cáo thuế định kỳ theo quy định.
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
- Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và bên ngoài trong quá trình kiểm tra, quyết toán thuế.
- Quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán, đảm bảo lưu trữ đầy đủ, khoa học.
- Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, biểu mẫu kế toán nội bộ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong các công ty sản xuất.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 15 triệu đồng/tháng (theo năng lực và kinh nghiệm).
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
- Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 16 ngõ 16 Nguyễn Văn Huyên, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

