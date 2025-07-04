Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu đối soát với các đại lý của công ty, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế hàng quý, lập BCTC và quyết toán thuế khi có yêu cầu.

Kiểm soát hóa đơn mua hàng, xuất hóa đơn.

Cập nhật toàn bộ số liệu vào phần mềm kế toán hàng tháng.

Đối soát, theo dõi và quản lý chi phí, quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả.

Quản lý việc nhập xuất hàng hóa vào kho, đối chiếu số liệu tồn kho trên hệ thống và thực tế.

Lập báo cáo tài chính và các báo cáo giải trình chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các văn phòng của công ty.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu (nếu có).

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục (nếu có).

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương đương.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo,...

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm word, excel, phần mềm kế toán Misa, Fast)

Trung thực, cẩn thận, Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Phụ cấp ăn trưa.

Nghỉ phép năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm.

Được đào tạo về khả năng tư duy và quản trị công việc .

Môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp, tự do phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.