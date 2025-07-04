Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Galaxy 5, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

• Đối soát doanh thu – chi phí – lợi nhuận giữa các nền tảng TMĐT (Etsy, Amazon, TikTok Shop, Shopify) với cổng thanh toán và ngân hàng.

• Xây dựng và lập hệ thống báo cáo quản trị: P&L, phân tích dòng tiền – chi phí – lợi nhuận theo chu kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

• Cân đối thu – chi theo nghĩa vụ tài chính – thuế và mục tiêu kinh doanh.

• Hạch toán kế toán trên phần mềm MISA; theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu phải trả, quỹ tiền mặt, hàng tồn kho.

• Kê khai, nộp báo cáo thuế đúng quy định (thuế TNDN, TNCN, báo cáo quý, BCTC...).

• Theo dõi chính sách thuế, cập nhật kịp thời, tham mưu phương án tuân thủ - tối ưu cho Ban lãnh đạo.

• Thực hiện hồ sơ thanh toán, hợp đồng và xuất hóa đơn cho đối tác đúng quy trình.

• Tính lương – thưởng, đối chiếu BHXH và các khoản phúc lợi cùng phòng Nhân sự.

• Chuẩn hóa quy trình kế toán nội bộ, ứng dụng AI để tự động hóa nâng cao hiệu quả vận hành.

• Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm và các đối tác chuyên môn.

• Lưu trữ – bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định pháp luật.

• Nữ sinh năm 1988-2000, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán.

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Đã có kinh nghiệm trực tiếp quyết toán thuế, am hiểu luật thuế Việt Nam.

• Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán (Excel, MISA,…).

• Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành tốt.

• Sẵn sàng học hỏi và làm việc với hệ thống quốc tế (IFRS, đa quốc gia).

• Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn trọng, nhiệt tình, tinh thần bền bỉ, trách nhiệm cao với công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian tốt trong giai đoạn cao điểm.

• Định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

ĐIỂM CỘNG:

• Có kinh nghiệm làm kế toán trong doanh nghiệp hoạt động TMĐT, đặc biệt là môi trường đa nền tảng và có giao dịch quốc tế.

• Thành thạo Excel nâng cao hoặc Google Sheets (sử dụng tốt các hàm như QUERY, ARRAYFORMULA, Pivot,...) để xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

• Có kiến thức hoặc từng làm việc với chuẩn kế toán quốc tế (IFRS).

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng cạnh tranh (15–25 tr Gross) + thưởng, thử việc 100% lương, chính sách review lương linh hoạt, theo chu kỳ hoặc theo tốc độ phát triển của bạn.

• Thưởng hiệu quả, lương tháng 13, thưởng dự án hấp dẫn, tạo động lực rõ ràng và trả công xứng đáng.

• Làm việc trực tiếp cùng Ban Giám đốc, vị trí đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu chiến lược của TDA Global.

• Đầy đủ chế độ BHXH – nghỉ phép – nghỉ lễ – Làm OT hưởng theo quy định.

• Văn phòng sáng sủa, yên tĩnh, sạch đẹp được trang bị tiện nghi.

• Môi trường trẻ trung: Văn hóa thân thiện, cởi mở, năng động, hỗ trợ đồng đội cao.

• Phúc lợi trọn gói: sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, lễ Tết,... và các hoạt động chăm sóc tinh thần định kỳ.

• Teambuilding du lịch hằng năm giúp kết nối đội ngũ và tái tạo năng lượng tích cực.

