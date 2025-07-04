Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư tài chính và an ninh công nghệ IFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 190 Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, xử lý các nghiệp vụ phát sinh

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của Thuế và mục đích quản trị của Công ty

Cân đối chi phí, phân tích số liệu, kê khai và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Thực hiện tính giá thành

Kê khai, quyết toán thuế TNDN.

Lập kế hoạch và báo cáo dòng tiền của công ty

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng linh hoạt các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty

Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ kế toán

Triển khai các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công phù hợp với chuyên môn

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng TC-KT

Cập nhật thưởng xuyên và phổ biến kịp thời các quy định mới về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế đến các kế toán viên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các trường đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế và các chuyên ngành có liên quan

Sử dụng tốt Office và các phần mềm kế toán FAST và MISA

Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm Kế toán Tổng hợp và có Kinh nghiệm làm kế toán tại các công ty Bất động sản, Xây dựng và Chủ đầu tư

Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty có mô hình tập đoàn, các công ty niêm yết là 1 lợi thế

Chăm chỉ, thật thà, ham học hỏi, chủ động công việc.

Tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính và an ninh công nghệ IFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn : tùy thuộc vào năng lực thực tế

Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng… phục vụ tốt nhất cho công việc.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Nghỉ mát hàng năm cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính và an ninh công nghệ IFT

