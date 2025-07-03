Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm soát, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, đảm bảo tuân thủ dự toán thu – chi theo quy định.

• Hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại đơn vị.

• Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán và tài liệu liên quan

• Định kỳ nộp tờ khai thuế, thực hiện quyết toán thuế TNDN cuối năm tài chính.

• Quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành, v.vv..

• Theo dõi dòng tiền, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

• Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (hàng tháng, quý, năm)..

• Làm việc với cơ quan chức năng như thuế, kiểm toán, các sở ban ngành và đối tác liên quan.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành Kế toán

• Có ít nhất 3 năm ở lĩnh vực kế toán

• Nghiệp vụ: Kỹ năng tổng hợp, phân tích các chỉ tiêu kế toán, tài chính, tài sản, công nợ...

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

• Có phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, thẳng thắn, chăm chỉ, kiên định, chịu được áp lực cao. Khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo.

• Có kỹ năng tổ chức, quản lý nhân sự, có tư duy logic tốt.

• Kỹ năng tin học văn phòng : Thông thạo Words, Excel

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương 15.000.000-18.000.000 VNĐ / tháng .

Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) theo đúng Quy định của Luật Lao động hiện hành

Được quan tâm, chăm lo và hưởng các Chế độ Phúc lợi khác như sinh nhật, kết hôn, thăm nom ốm đau, sinh con, Hiếu/Hỉ, quà tặng cho các con ngày Tết thiếu nhi/Trung Thu/học giỏi/đỗ Đại học..;

Được chăm sóc sức khỏe toàn diện theo định kỳ trong năm.

Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng mềm....

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

