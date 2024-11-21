Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2, nhà xưởng số 4, đường N6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Review sổ sách kế toán

Rà soát công nợ, hàng hóa nguyên liệu trong kho.

Kiểm tra hồ sơ giải ngân.

Hoàn thiện báo cáo tài chính hàng tháng/ Quý

Hỗ trợ duyệt, kiểm tra đơn hàng

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ, tuổi trên 25

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm (Ưu tiên kế toán có kinh nghiệm trong ngành Xuất Nhập Khẩu và Phần Mềm)

Chăm chỉ, cần mẫn, có kỹ năng tổ chức và quản lý công việc tốt

Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Có cơ hội lên làm Kế toán trưởng

Mức lương thưởng hấp dẫn

Tham gia chương trình khám sức khoẻ riêng, du lịch hàng năm cùng công ty

