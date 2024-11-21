Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 2, nhà xưởng số 4, đường N6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Review sổ sách kế toán
Rà soát công nợ, hàng hóa nguyên liệu trong kho.
Kiểm tra hồ sơ giải ngân.
Hoàn thiện báo cáo tài chính hàng tháng/ Quý
Hỗ trợ duyệt, kiểm tra đơn hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, tuổi trên 25
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm (Ưu tiên kế toán có kinh nghiệm trong ngành Xuất Nhập Khẩu và Phần Mềm)
Chăm chỉ, cần mẫn, có kỹ năng tổ chức và quản lý công việc tốt
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.
Có cơ hội lên làm Kế toán trưởng
Mức lương thưởng hấp dẫn
Tham gia chương trình khám sức khoẻ riêng, du lịch hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM
