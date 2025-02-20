Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 ngõ 30 Mai Anh Tuấn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 25 Triệu

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

• Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

• In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo quy định.

• Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.

• Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

• Nam/ nữ từ 26 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính...

• Có từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán Tổng hợp

• Có kinh nghiệm trong các lĩnh bản lẻ, thương mại, ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHẦN MỀM ORACLE / SAP

• Ưu tiên đã từng làm việc tại doanh nghiệp có quy mô từ 300 nhân viên trở lên.

• Am hiểu, nắm vững quy định & luật Thuế.

• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

• Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc tốt

