Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV
Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5 ngõ 30 Mai Anh Tuấn
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 25 Triệu
• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
• Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
• In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo quy định.
• Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.
• Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/ nữ từ 26 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính...
• Có từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán Tổng hợp
03 năm kinh nghiệm
• Có kinh nghiệm trong các lĩnh bản lẻ, thương mại, ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHẦN MỀM ORACLE / SAP
PHẦN MỀM ORACLE / SAP
• Ưu tiên đã từng làm việc tại doanh nghiệp có quy mô từ 300 nhân viên trở lên.
• Am hiểu, nắm vững quy định & luật Thuế.
• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.
• Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc tốt
Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV
