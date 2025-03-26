Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
- Hà Nội: 170 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Lập dự toán quyết toán công trình thi công.
Làm hợp đồng thiết kế, thi công với khách hàng.
Hỗ trợ lên báo giá, đặt đồ cho công trình thi công.
Theo dõi, kiểm tra, thanh toán công nợ khách hàng nhà cung cấp.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Công việc bảo hiểm: Báo tăng, giảm, thanh toán tiền bảo hiểm hàng tháng ... (SL ít).
Chấm công tính lương.
Làm HĐLĐ.
Cân đối doanh thu chi phí.
Xuất hóa đơn.
Báo cáo thuế: GTGT, Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại ví trí tương đương;
Am hiểu pháp luật, chế độ chính sách tài chính, kế toán, thuế
Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
Trung thực, cẩn thận, tận tâm, đạo đức tốt. Thái độ tích cực, chịu khó, chăm chỉ, khả năng giải quyết các vấn đề
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast Online
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 85% lương cứng;
Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến;
Lương tháng thứ 13, phúc lợi theo chế độ Công ty (sinh nhật, nghỉ mát…) và Luật lao động;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần. Từ 8h30 – 18h00.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
