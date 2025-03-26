Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Lập dự toán quyết toán công trình thi công.

Làm hợp đồng thiết kế, thi công với khách hàng.

Hỗ trợ lên báo giá, đặt đồ cho công trình thi công.

Theo dõi, kiểm tra, thanh toán công nợ khách hàng nhà cung cấp.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Công việc bảo hiểm: Báo tăng, giảm, thanh toán tiền bảo hiểm hàng tháng ... (SL ít).

Chấm công tính lương.

Làm HĐLĐ.

Cân đối doanh thu chi phí.

Xuất hóa đơn.

Báo cáo thuế: GTGT, Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc

Tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính – Độ tuổi 24 – 27 tuổi;

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại ví trí tương đương;

Am hiểu pháp luật, chế độ chính sách tài chính, kế toán, thuế

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

Trung thực, cẩn thận, tận tâm, đạo đức tốt. Thái độ tích cực, chịu khó, chăm chỉ, khả năng giải quyết các vấn đề

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast Online

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 10.000.000 – 13.000.000 (tương xứng với vị trí và năng lực làm việc) + phụ cấp ăn trưa;

Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 85% lương cứng;

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến;

Lương tháng thứ 13, phúc lợi theo chế độ Công ty (sinh nhật, nghỉ mát…) và Luật lao động;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần. Từ 8h30 – 18h00.

