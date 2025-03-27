Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LUXURY
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LUXURY

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LUXURY

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tổng hợp và Kiểm tra các chứng từ thu – chi để hạch toán và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.
Hạch toán chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Xuất hóa đơn GTGT theo quy định.
Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN... đúng hạn.
Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
Cập nhật và nắm bắt chính sách thuế mới nhất, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc kế toán thuế
Am hiểu pháp luật về thuế và Luật Doanh nghiệp.
Thái độ tích cực, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm & tinh thần học hỏi cao.
Có đạo đức nghề nghiệp, làm việc nhóm tốt.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng & các phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 17 triệu/tháng
Lương tháng 13 + tăng lương định kỳ theo năng lực
Thưởng các ngày sinh nhật, Lễ/Tết trong năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao
Du lịch & team-building ít nhất 1 lần/năm cùng công ty
Nghỉ lễ tết/ phép năm theo quy định.
Hỗ trợ cơm trưa cho CBNV
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LUXURY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LUXURY

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LUXURY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 136 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

