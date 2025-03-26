Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5 Nguyễn Thị Duệ, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Tham gia xây dựng các chế độ chính sách, quy trình kế toán đến việc hạch toán kế toán, đối chiếu, khóa sổ ngày, khóa sổ tháng, phát hành báo cáo và cung cấp số liệu

Lập báo cáo tài chính riêng, hợp nhất theo tháng, quý, năm, các báo cáo kế toán khác theo yêu cầu của BGĐ, các cơ quan chức năng;

Chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo quốc tế IFRS định kỳ theo định hướng của Ban điều hành và HĐQT;

Thực hiện báo cáo khác liên quan đến số liệu kế toán định kỳ và đột xuất cho theo yêu cầu riêng;

Làm đầu mối phối hợp thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hàng năm;

Đầu mối làm việc với IT về: Mô tả yêu cầu nghiệp vụ, báo cáo kế toán cần có, thực hiện test nghiệp vụ, báo cáo kế toán đã được xác lập, kiến nghị, điều chỉnh các bất cập, lỗ hổng trong hệ thống thông tin tài chính kế toán;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Học vấn: Cao Đẳng, Chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm thực hiện Báo cáo

Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị Kiểm toán

Kỹ năng tổ chức, quản lý tốt

Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm tốt.

Lập kế hoạch kinh doanh

Thiết lập mục tiêu hiệu quả

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc tại Công ty hàng đầu, uy tín trong lĩnh vực tài chính cá nhân với gần 800 PGD trên 63 Tỉnh/ Thành phố.

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng lấy “Con Người” làm trọng tâm

Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 ngày phép năm + phép thâm niên

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

Tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh…

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc; Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên.

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển với các chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.