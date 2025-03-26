Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Kế toán tổng hợp

Báo cáo ngân sách cho từng bộ phận theo tháng, quý, năm

Kê khai thuế GTGT, TNDN (rà soát số liệu thuế GTGT, kê khai thuế

Khóa sổ kỳ kế toán

Lập báo cáo tài chính thuế và nội bộ hàng tháng, quý, năm

Lập kế hoạch thuế

Theo dõi vốn góp từ các cổ đông

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ



Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Hiểu biết về phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng

Có kinh nghiệm làm hồ sơ vay

Nắm bắt được quy định về luật kế toán, luật thuế , chuẩn mực kế toán

Có kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập

Sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là Excel

Chuyên nghiệp, tích cực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 triệu – 16 triệu (Tùy năng lực)

Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty: mua hàng của công ty với giá ưu đãi theo từng thời kỳ

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI

