Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Báo cáo ngân sách cho từng bộ phận theo tháng, quý, năm
Kê khai thuế GTGT, TNDN (rà soát số liệu thuế GTGT, kê khai thuế
Khóa sổ kỳ kế toán
Lập báo cáo tài chính thuế và nội bộ hàng tháng, quý, năm
Lập kế hoạch thuế
Theo dõi vốn góp từ các cổ đông
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Hiểu biết về phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng
Có kinh nghiệm làm hồ sơ vay
Nắm bắt được quy định về luật kế toán, luật thuế , chuẩn mực kế toán
Có kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập
Sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là Excel
Chuyên nghiệp, tích cực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Hiểu biết về phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng
Có kinh nghiệm làm hồ sơ vay
Nắm bắt được quy định về luật kế toán, luật thuế , chuẩn mực kế toán
Có kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập
Sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là Excel
Chuyên nghiệp, tích cực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12 triệu – 16 triệu (Tùy năng lực)
Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty: mua hàng của công ty với giá ưu đãi theo từng thời kỳ
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty: mua hàng của công ty với giá ưu đãi theo từng thời kỳ
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI