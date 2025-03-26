Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 18 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giám sát và quản lý hoạt động hàng ngày của nhóm trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và kế toán cho khách hàng;

Trực tiếp thực hiện các dịch vụ thuế, kế toán dưới sự giám sát của cấp trên;

Dẫn dắt nhóm nghiên cứu và phân tích các quy định về kế toán, thuế cũng như các quy định liên quan khác để cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng;

Hỗ trợ chuẩn bị/rà soát các bản tin cập nhật thuế/điểm tin thuế để cập nhật cho khách hàng về những thay đổi pháp lý mới nhất liên quan đến thuế và các vấn đề liên quan;

Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận, email/thư tư vấn và các văn bản khác liên quan đến thuế;

Hỗ trợ kiểm soát quy trình làm việc theo sự phân công của cấp trên;

Thực hiện các công việc liên quan khác được giao

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, luật;

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm tư vấn thuế, kế toán hoặc kiểm toán

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp FDI;

Có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung trong công việc là một lợi thế ( Không bắt buộc)

Ưu tiên trong độ tuổi 9x,2k, nhiệt tình, thể hiện thái độ “có thể làm được” và “làm việc nhóm” với khả năng học hỏi nhanh;

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề hiệu quả và kỹ năng đa nhiệm tốt;

Năng động, đáng tin cậy, tự giác, có tinh thần phục vụ và có khả năng làm việc dưới áp lực;

Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Upto 25.000.000 TR/Tháng

Phụ cấp ăn trưa 880.000 VNĐ/Tháng

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương

Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN sẽ được áp dụng theo luật.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...;

Cơ hội đào tạo các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng, phát triển và thăng tiến.

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM

