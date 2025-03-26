Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: số 18 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Giám sát và quản lý hoạt động hàng ngày của nhóm trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và kế toán cho khách hàng;
Trực tiếp thực hiện các dịch vụ thuế, kế toán dưới sự giám sát của cấp trên;
Dẫn dắt nhóm nghiên cứu và phân tích các quy định về kế toán, thuế cũng như các quy định liên quan khác để cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng;
Hỗ trợ chuẩn bị/rà soát các bản tin cập nhật thuế/điểm tin thuế để cập nhật cho khách hàng về những thay đổi pháp lý mới nhất liên quan đến thuế và các vấn đề liên quan;
Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận, email/thư tư vấn và các văn bản khác liên quan đến thuế;
Hỗ trợ kiểm soát quy trình làm việc theo sự phân công của cấp trên;
Thực hiện các công việc liên quan khác được giao
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm tư vấn thuế, kế toán hoặc kiểm toán
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp FDI;
Có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung trong công việc là một lợi thế ( Không bắt buộc)
Ưu tiên trong độ tuổi 9x,2k, nhiệt tình, thể hiện thái độ “có thể làm được” và “làm việc nhóm” với khả năng học hỏi nhanh;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề hiệu quả và kỹ năng đa nhiệm tốt;
Năng động, đáng tin cậy, tự giác, có tinh thần phục vụ và có khả năng làm việc dưới áp lực;
Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 880.000 VNĐ/Tháng
Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN sẽ được áp dụng theo luật.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...;
Cơ hội đào tạo các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng, phát triển và thăng tiến.
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI