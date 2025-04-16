Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 2 USD

Với cụm 9 nhà máy nằm tại Km21 Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội. Sunhouse đang có nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng cho công ty thành viên:

1. Quản lý công việc kế toán nội bộ:

- Ký tất cả các loại chứng từ phát sinh: ĐNTT, phiếu thu, chi, bút toán hạch toán

- Kiểm tra báo giá sản phẩm mới

- Kiểm tra dữ liệu phát sinh hệ thống ERP

- Kiểm tra và ký các BCTC

2. Hướng dẫn các hoạt động kế toán nội bộ

- Xây dựng các quy trình, quy định về hạch toán của phòng kế toán

- Kiểm tra và hướng dẫn các nhân viên phòng kế toán

- Xử lý các sự việc khi các nhân viên không thực hiện được

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân viên phòng kế toán

- Xây dựng các chỉ tiêu định mức về quản lý vốn, chi phí, lợi nhuận

3. Quản lý công tác kế toán thuế:

- Kiểm tra và ký bộ hồ sơ thuế

- Kiểm tra, phân tích, xử lý các số liệu thuế

- Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch của kế toán thuế