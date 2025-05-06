Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NEXTTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Tuân thủ và thực thi các quy định về tài chính, kế toán của Tập đoàn và pháp luật.

Xây dựng và giám sát các quy trình quản lý tài chính, kế toán, đảm bảo minh bạch và kiểm soát rủi ro.

Tổ chức hệ thống kế toán cho hội sở và chi nhánh trong/ngoài nước; phối hợp đơn vị tư vấn nước sở tại để đảm bảo hạch toán và báo cáo đúng quy định.

Thiết lập quy trình quản lý chứng từ từ đầu vào đến đầu ra, kiểm soát chặt chẽ tránh rủi ro tài chính và thất thoát tài sản.

Hạch toán, ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh; không ngừng cải tiến bộ máy kế toán theo quy định Tập đoàn và pháp luật.

Phân công, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên; phổ biến kịp thời các chế độ, quy định mới về tài chính, kế toán.

Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, kế toán, quyết toán thuế theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn.

Phân tích tài chính, hiệu quả sản phẩm, kịp thời cảnh báo rủi ro và các bất thường.

Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các bên liên quan.

Đào tạo, phát triển đội ngũ kế toán viên, nâng cao chuyên môn và kỹ năng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng tại các công ty quy mô lớn.

Ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán là một điểm cộng

Chủ động, năng động, sẵn sàng tiếp cận với các sản phẩm/dịch vụ mới của doanh nghiệp.

Chịu được áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NEXTTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận

Ngoài các chế độ Bảo hiểm theo quy định pháp luật, Công ty còn cung cấp Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Việt cho cá nhân.

Môi trường làm việc trẻ, hiện đại, cởi mở, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Cơ hội tham gia các dự án công nghệ hàng đầu như: e-Commerce, e-Payment, e-Logistics, D-Commerce.

Trực tiếp tham gia vào các Startup do công ty đầu tư, cùng xây dựng sản phẩm, dịch vụ riêng, tạo dấu ấn cá nhân.

Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, cùng các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách công ty.

Tham gia các hoạt động văn hóa, teambuilding, du lịch, sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ và nhiều chương trình gắn kết nội bộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NEXTTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin