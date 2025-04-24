Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Quốc Tế Mercipharm làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mô tả công việc

• Chịu trách nhiệm chính về công tác quản trị kế toán: Xây dựng, tổ chức, quản lý, điều hành, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán, hệ thống sổ sách, chứng từ đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành;

• Xây dựng hệ thống tính giá thành sản phẩm và kiểm soát định mức NVL cho từng mã sản phẩm;

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ tháng/quý/năm;

• Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ;

• Kiểm soát doanh thu / chi phí phát sinh và kiểm soát dòng tiền hàng tháng/quý/năm;

• Tham mưu và đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất các giải pháp mang lại hiệu quả và tiết kiệm tài chính cho Công ty;

• Phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan: thuế, bảo hiểm, ngân hàng,

• Phối hợp và cung cấp thông tin cho công tác kiểm soát nội bộ của Công ty;

• Xây dựng và tổ chức thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định của Công ty và yêu cầu pháp luật hiện hành;

• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.