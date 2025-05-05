Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 29, ngõ 32A Đường Ngô Quyền, Đội 2, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phân công, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự trong phòng.

Thiết lập mục tiêu, kế hoạch công việc và đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc chung.

Đào tạo, hỗ trợ và phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ kế toán viên.

Xây dựng và kiểm soát hệ thống tài khoản, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định.

Rà soát, cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp của công tác kế toán.

Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn và dài hạn; theo dõi và cân đối thu – chi hợp lý.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo dòng tiền và báo cáo quỹ hàng tháng, quý, năm.

Báo cáo nội bộ về doanh thu, số lượng khách hàng, hiệu suất tài chính theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế theo quy định hiện hành.

Làm việc với cơ quan Thuế và các cơ quan chức năng liên quan; xử lý các vấn đề phát sinh về thuế.

Kiểm tra đề nghị thanh toán, đối chiếu hợp đồng với nhà cung cấp và thực hiện chi trả đúng hạn.

Theo dõi, nhắc thu công nợ học viên (học phí, phí KTX, lệ phí thi...).

Tổ chức chi trả lương, thưởng, hoa hồng và quyết toán thuế TNCN cho nhân viên và đối tác.

Bảo mật thông tin tài chính, dữ liệu nội bộ và các bí mật kinh doanh.

Duy trì mối quan hệ làm việc tích cực với cơ quan Thuế, ngân hàng, kiểm toán và các đối tác liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc điều hành và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế và tài chính doanh nghiệp.

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và quản lý đội nhóm tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, xử lý vấn đề hiệu quả.

Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Phẩm chất cá nhân: Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20 triệu – 30 triệu/tháng (Chế độ lương hấp dẫn gồm cả lương cứng và hoa hồng hàng tháng);

Thưởng tết và thưởng nóng khi đạt các KPI;

12 ngày phép/năm, du lịch hàng năm, BHXH ngay khi kết thúc thử việc;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trong công ty;

Được đào tạo nâng cao năng lực từ những chuyên gia hàng đầu;

Được công nhận, khen thưởng, tôn vinh thành tích cá nhân, thưởng đội nhóm/phòng ban;

Thưởng và quà tặng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, v.v;

Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại 2-3 lần/năm. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v;

Được đào tạo các kỹ năng nếu chưa nắm vững;

Được làm việc trong môi trường trẻ, nghệ thuật, chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng, tính kỷ luật và teamwork cao;

Thời gian làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin