Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN DIANA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 12a, tòa nhà văn phòng Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kiểm soát thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ trong tập đoàn.

Đảm bảo hệ thống kế toán được xây dựng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả.

Kiểm soát chi phí và đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ và kịp thời của các báo cáo kế toán.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.

Đảm bảo cân đối vốn, điều phối vốn hiệu quả giữa các dự án.

Đảm bảo đáp ứng được mục tiêu chiến lược và dòng tiền của công ty.

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát tài chính nội bộ theo định kỳ hoặc đột xuất.

Thực hiện công tác hạch toán, kiểm tra công tác hạch toán của các phần hành

Lập và kiểm tra tính chính xác các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính theo quy định

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Cập nhật số liệu hạch toán kế toán kịp thời, chính xác.

Kiểm soát chứng từ, số liệu theo quy định của pháp luật, tập đoàn.

Thông qua công tác hạch toán phát hiện những điểm không phù hợp trong công tác hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo cáo hướng đề xuất, xử lý phù hợp với BLĐ.

Chịu trách nhiệm trước BLĐ trong việc kiểm soát công tác hạch toán của các phần hành, bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán trong kỳ.

Tổng hợp báo cáo của các phần hành,lên báo cáo tổng hợp cung cấp cho BLĐ khi có yêu cầu.

Hiểu biết về kế toán xây lắp của một nhà thầu xây dựng

Am hiểu về Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực Kế toán, thuế.

Am hiểu về lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN DIANA Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và theo đúng quy định của Luật

Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

