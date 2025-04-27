Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN DIANA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN DIANA
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN DIANA

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 12a, tòa nhà văn phòng Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Kiểm soát thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ trong tập đoàn.
Đảm bảo hệ thống kế toán được xây dựng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả.
Kiểm soát chi phí và đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ và kịp thời của các báo cáo kế toán.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.
Đảm bảo cân đối vốn, điều phối vốn hiệu quả giữa các dự án.
Đảm bảo đáp ứng được mục tiêu chiến lược và dòng tiền của công ty.
Tổ chức kiểm tra, kiểm soát tài chính nội bộ theo định kỳ hoặc đột xuất.
Thực hiện công tác hạch toán, kiểm tra công tác hạch toán của các phần hành
Lập và kiểm tra tính chính xác các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính theo quy định
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Cập nhật số liệu hạch toán kế toán kịp thời, chính xác.
Kiểm soát chứng từ, số liệu theo quy định của pháp luật, tập đoàn.
Thông qua công tác hạch toán phát hiện những điểm không phù hợp trong công tác hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo cáo hướng đề xuất, xử lý phù hợp với BLĐ.
Chịu trách nhiệm trước BLĐ trong việc kiểm soát công tác hạch toán của các phần hành, bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán trong kỳ.
Tổng hợp báo cáo của các phần hành,lên báo cáo tổng hợp cung cấp cho BLĐ khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về kế toán xây lắp của một nhà thầu xây dựng
Am hiểu về Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực Kế toán, thuế.
Am hiểu về lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN DIANA Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và theo đúng quy định của Luật
Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN DIANA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN DIANA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: phòng 101, tòa nhà Cát Bà Plaza, số 229 đường Cái Bèo, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp. Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

