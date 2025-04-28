Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Netma làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Netma làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Netma
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công ty Cổ phần Netma

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Netma

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 06 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Điều hành toàn bộ công tác kế toán, kiểm toán
Kiểm soát kế hoạch ngân sách, dòng tiền, báo cáo tài chính riêng, hợp nhất và báo cáo thuế.
Hướng dẫn và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh; đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, đối tác kiểm soát nội bộ.
Xây dựng và vận hành các quy trình: thanh toán – mua hàng – bán hàng – kiểm soát nội bộ.
Đánh giá hiệu quả hoạt động kế toán và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự tài chính.
Hỗ trợ xây dựng phương án huy động và quản lý nguồn vốn đầu tư dự án.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán tại các trường KTQD, Ngoại thương, Học viện Tài chính.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng. Ưu tiên ứng viên có thêm CPA/ACCA/CFA.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên từng làm tại công ty sản xuất, xây dựng, logistics.
4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Am hiểu chuẩn mực kế toán VAS, IFRS, pháp luật về thuế, doanh nghiệp, đầu tư.
chuẩn mực kế toán VAS, IFRS
Thành thạo kỹ năng lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và phân tích tài chính.
Tư duy logic, khả năng lãnh đạo đội nhóm và làm việc dưới áp lực cao.
Chính trực, cẩn thận, chăm chỉ, chỉnh chu

Tại Công ty Cổ phần Netma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 30.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng + phụ cấp + thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả.
30.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng
Thưởng các dịp: Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT….
Môi trường làm việc trẻ trung, minh bạch, phát triển nhanh chóng.
Được hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, chứng chỉ quốc tế.
Được xét duyệt cấp quyền mua cổ phần công ty (nếu có đóng góp lớn hoặc có nhiều năm gắn bó).
Được xét duyệt cấp quyền mua cổ phần công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Netma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Netma

Công ty Cổ phần Netma

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, số 1 ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

