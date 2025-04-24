Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NV05 Romantic Park, KĐT mới Tây Hồ Tây, P Xuân La, Q.Tây Hồ TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Công tác Tài chính
+ XD kế hoạch chiến lược tài chính dài hạn và ngắn hạn theo mục tiêu phát triển của công ty
+ Hiểu biết và nắm vững về chính sách, pháp luật về thuế, về đầu tư. Đề xuất các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động SXKD, kiến nghị các biện pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro trong hoạt động tài chính kế toán
+ Xây dựng hệ thống quản lý và các hệ số tài chính cho công ty để luôn đảm bảo nguồn tài chính sẵn sàng đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty.
+ Đưa ra đề xuất, khuyến nghị lên ban lãnh đạo & các trưởng phòng ban liên quan kịp thời
+ Căn cứ vào chiến lược phát triển của công ty, kế hoạch nguồn lực tài chính, các phòng ban có thể trực tiếp phối hợp kiểm soát được các chi phí để tối ưu hiệu quả của phòng ban, của dự án.
+ Đề xuất BLĐ công ty đưa ra những quyết định kịp thời để nắm bắt cơ hội cũng giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh
2. Công tác kế toán
+ Tổ chức giám sát, thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán. Quản lý sử dụng hoá đơn theo đúng quy định của công ty và nhà nước.
+ Kiểm tra, phê duyệt tất cả các hồ sơ kế toán theo phân cấp,thẩm quyền
+ Tập hợp, xử lý hóa đơn, chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hợp đồng, hóa đơn chứng từ

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng tháng lương 13/ thưởng hiệu quả KD

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn

Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: NV05 Romantic Park, KĐT mới Tây Hồ Tây, P Xuân La, Q.Tây Hồ TP. Hà Nội

