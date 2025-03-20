Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - 256 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tp Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc

- Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính tháng/năm

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BGĐ

- Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh đảm bảo doanh thu

- Theo dõi ngân sách của công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh được thực hiện theo kế hoạch và ngân sách

- Quản lý các khoản thuế và các khoản nợ của công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

- Chứng chỉ Kế toán trưởng (nếu có)

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

- Nắm vững các nghiệp vụ, phần mềm kế toán

- Khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc, năng lực nhân viên tốt

Tại Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13 triệu + 18 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định.

- Thưởng lễ, Tết, tháng lương 13,…

- Tham gia nhiều hoạt động Outing của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam

