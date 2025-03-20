Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- 256 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tp Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán
- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính tháng/năm
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BGĐ
- Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh đảm bảo doanh thu
- Theo dõi ngân sách của công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh được thực hiện theo kế hoạch và ngân sách
- Quản lý các khoản thuế và các khoản nợ của công ty

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
- Chứng chỉ Kế toán trưởng (nếu có)
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Nắm vững các nghiệp vụ, phần mềm kế toán
- Khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc, năng lực nhân viên tốt

Tại Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13 triệu + 18 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định.
- Thưởng lễ, Tết, tháng lương 13,…
- Tham gia nhiều hoạt động Outing của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam

Công Ty TNHH TNG Holding Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 256 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

