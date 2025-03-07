Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Pháp lý Bất động sản Tây Ninh (DICHVUDIACHINH.COM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: 256 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, TP Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Kế toán trưởng

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán tại tất cả các dự án của Công ty;

- Kiểm soát tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, ….và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp

thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, nắm bắt biến động về chi phí, công nợ,… để kịp

thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra;

- Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của Công ty;

- Kiểm soát hoạt động kế toán tại các đơn vị liên doanh liên kết của Công ty. Có đề xuất phù hợp nhằm kiểm soát các rủi ro phát

sinh liên quan đến rủi ro thuế, rủi ro kiểm soát nội bộ;

- Kiểm tra, soát xét các chứng từ liên quan đến quá trình thu - chi của Công ty nhằm đảm bảo đúng quy trình và quy định hiện

hành;

- Quản lý việc lưu trữ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính kế toán của Công ty và bảo mật các thông tin đó;

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế hàng năm, báo cáo tài chính

năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng;

- Làm sổ sách Kế toán (Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, quyết toán thuế) với cơ quan Thuế hoặc các cơ quan

quản lý nhà nước khác;

- Ký duyệt các chứng từ, tài liệu, báo cáo thuộc trách nhiệm Kế toán trưởng và thực hiện các chức năng công việc của Phòng

Tài chính Kế toán

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

- Có năng lực kiểm soát dòng tiền tốt

- Thành thạo các phần mềm kế toán, có tầm nhìn dài hạn và kỹ năng phân tích.

Quyền Lợi

- Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực (chi tiết được trao đổi khi phỏng vấn)

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 làm online.

