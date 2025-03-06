Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ TOÀN CẦU TRAVEL làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ TOÀN CẦU TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ TOÀN CẦU TRAVEL

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: 256 Nguyễn Chí Thanh, KP6, P3, TP. Tây Ninh, TP Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán tại tất cả các dự án của Công ty;
- Kiểm soát tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, ….và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp
thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, nắm bắt biến động về chi phí, công nợ,… để kịp
thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra;
- Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của Công ty;
- Kiểm soát hoạt động kế toán tại các đơn vị liên doanh liên kết của Công ty. Có đề xuất phù hợp nhằm kiểm soát các rủi ro phát
sinh liên quan đến rủi ro thuế, rủi ro kiểm soát nội bộ;
- Kiểm tra, soát xét các chứng từ liên quan đến quá trình thu - chi của Công ty nhằm đảm bảo đúng quy trình và quy định hiện
hành;
- Quản lý việc lưu trữ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính kế toán của Công ty và bảo mật các thông tin đó;
- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế hàng năm, báo cáo tài chính
năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng;
- Làm sổ sách Kế toán (Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, quyết toán thuế) với cơ quan Thuế hoặc các cơ quan
quản lý nhà nước khác;
- Ký duyệt các chứng từ, tài liệu, báo cáo thuộc trách nhiệm Kế toán trưởng và thực hiện các chức năng công việc của Phòng
Tài chính Kế toán

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
- Có năng lực kiểm soát dòng tiền tốt
- Thành thạo các phần mềm kế toán, có tầm nhìn dài hạn và kỹ năng phân tích.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ TOÀN CẦU TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực (chi tiết được trao đổi khi phỏng vấn)
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 làm online.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ TOÀN CẦU TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71, Đường số 12, KĐT Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

