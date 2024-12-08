Tuyển Kế toán trưởng SUN WORLD HOLDING làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Quận 1, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch hoạt động năm

Xây dựng chức năng nhiệm vụ, các quy trình nghiệp vụ của Phòng Kế toán, Quy chế Tài chính của Công ty;

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược về tài chính, trong việc phân tích tình hình kinh tế – tài chính của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách Công ty;

Quản lý công tác vận hành phục vụ khách

Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hànhh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê;

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và quy định của Tập đoàn;

Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị;

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê;

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty;

Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của Công ty;

Kiểm tra báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí định kỳ và đột xuất;

Tham gia công tác quản lý, kiểm kê tài sản, đánh giá tài sản;

Kiểm tra các báo cáo thuế và gửi nộp đúng thời hạn; theo dõi đối chiếu công nợ với Cơ quan quản lý thuế; Tổng hợp công nợ và đưa ra phương án xử lý công nợ công ty;

Xây dựng mối quan hệ tốt với các ngành chức năng: Thuế , ngân hàng, kiểm toán, cơ quan quản lý nhà nước;

Quản trị hiệu quả công việc

Xây dựng hệ thống KPI cho bộ phận & tiêu chí đánh giá nhân sự;

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - kế toán hoặc các ngành liên quan khác;

Có thời gian làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 03 năm. Kinh nghiệm trong nghề tối thiểu 07 năm;

Có chứng chỉ Kế toán trưởng;

Kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo và xử lý thông tin tốt;

Kỹ năng quản lý đội nhóm và phát triển nhân sự.

Tại SUN WORLD HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Sun World là Tập đoàn về Vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam với môi trường vô cùng năng động, chuyên nghiệp và phát triển không ngừng với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đến với Sun World, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi như:

Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo các phụ cấp khác theo vị trí;

Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc;

Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng;

Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare dành riêng cho CBNV Tập đoàn;

Ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV;

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục;

Chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp căn hộ thương mại (100% giá trị) đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUN WORLD HOLDING

