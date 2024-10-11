Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 20 Triệu

Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: tầng 25, Block A3, Chung cư Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Quản lý Phòng Kế toán, phân công công việc và theo dõi thực hiện công việc của nhân viên bộ phận Kế toán để đảm bảo tối ưu hiệu suất công việc;
- Chịu trách nhiệm về các báo cáo: BCTC, BC thuế, sổ sách,... liên quan đến Kế toán; Đại diện làm việc với các cơ quan Nhà nước có liên quan;
- Kiểm duyệt các tài liệu liên quan đến kế toán (chứng từ, hợp đồng, thu chi, báo cáo...) của các kế toán trước khi trình lên Giám đốc;
- Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán.
- Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho tổ chức.
- Đào tạo các kế toán viên.
- Làm việc theo đúng quy trình và tôn trọng tính bảo mật của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Giám Đốc;

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính Kế toán hoặc Kế toán, Kiểm toán.... Có chứng chỉ Kế toán trưởng. Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương ít nhất 3 năm, ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Xăng dầu là một lợi thế; Tư duy logic tốt, năm bất công việc nhanh. Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính Kế toán hoặc Kế toán, Kiểm toán....
Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương ít nhất 3 năm, ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Xăng dầu là một lợi thế;
Tư duy logic tốt, năm bất công việc nhanh.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15 triệu + (thỏa thuận khi phỏng vấn). Tham gia BHXH theo quy định nhà nước. Chế độ du lịch Teambuilding hàng năm, được nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định. Môi trường làm việc trẻ năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Lương cơ bản: 15 triệu + (thỏa thuận khi phỏng vấn).
Tham gia BHXH theo quy định nhà nước.
Chế độ du lịch Teambuilding hàng năm, được nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: SN 09 Triệu Quốc Đạt, P. Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

