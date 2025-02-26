Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KHOÁNG SẢN FLC STONE Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KHOÁNG SẢN FLC STONE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KHOÁNG SẢN FLC STONE Pro Company

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Thôn Châu Tử, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Hậu Lộc, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm theo chiến lược kinh doanh của Công ty trình Ban lãnh đạo phê duyệt
Tư vấn, tham mưu cho ban Lãnh đạo trong công tác kiểm soát hoạt động tài chính: Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp, quản lý chi phí, tài sản, định mức thu – chi, định mức tiêu hao nguyên vật liệu
Xây dựng các phương án và giải pháp huy động phân bổ nguồn vốn
Phân tích, đánh giá hiệu quả của các dự án, hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh và đề xuất các biện pháp tối ưu trong việc quản lý tài chính, quản lý vốn, ứng phó với các rủi ro tài chính
Phối hợp với các Phòng ban để lập dự toán chi phí thi công, công tác thanh quyết toán và kiểm soát các chi phí
Chủ trì, đôn đốc công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ trong toàn Công ty.
Thực hiện các công việc về báo cáo và lập báo cáo (đối với Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán) cho UBCK, SGDCK, TTL KCK.
Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn công việc … đảm bảo hoạt động của phòng Tài chính – kế toán theo đúng chức năng nhiệm vụ

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị sản xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại công ty niêm yết sàn chứng khoán
Có nền tảng kiến thức tổng quát tốt, am hiểu về nghiệp vụ kế toán.
Có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến thuế.
Nắm và áp dụng tốt các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán
Có chứng chỉ kế toán trưởng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KHOÁNG SẢN FLC STONE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cao với cơ hội thăng tiến tại các vị trí phù hợp
Hưởng các chế độ BH, lương tháng 13, nghỉ phép,.. theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KHOÁNG SẢN FLC STONE Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tâng 5 -Toà nhà FLC Landmark Tower - đường Lê Đức Thọ - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

