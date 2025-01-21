Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Truyền Thông Và Giáo Dục Darwin làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Truyền Thông Và Giáo Dục Darwin làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Truyền Thông Và Giáo Dục Darwin
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty CP Truyền Thông Và Giáo Dục Darwin

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty CP Truyền Thông Và Giáo Dục Darwin

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- 485

- 487 Quang Trung

- P. Đông Vệ

- TP. Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công tác tài chính - kế toán - thuế.
- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ doanh nghiệp.
- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.
- Lập - nộp và trình bày báo cáo tài chính.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên: đã biết lái ô tô.
- Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm trở lên.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và vi tính văn phòng;
Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty CP Truyền Thông Và Giáo Dục Darwin Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện; được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp;
- Các chế độ khác: BHXH, BHYT, chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Truyền Thông Và Giáo Dục Darwin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Truyền Thông Và Giáo Dục Darwin

Công Ty CP Truyền Thông Và Giáo Dục Darwin

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 485 - 487 Quang Trung - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hoá

