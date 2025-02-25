Tuyển Kế toán trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Lô J - 5 - 1 đường D3a - N3, khu công Nghiệp Hựu Thạnh, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính, ngân hàng

Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương

Chịu được áp lực cao, cần thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý của Công ty

Am hiểu trong lĩnh vực quản trị, ngoại giao

Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực(từ 25tr trở lên)

Thưởng và các chế độ phúc lợi, ưu đãi: Theo quy định của Công ty.

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.

Công ty có chỗ ở cho CBCNV, phụ cấp cơm trưa tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin