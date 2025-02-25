Tuyển Kế toán trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Từ 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Từ 25 Triệu

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô J

- 5

- 1 đường D3a

- N3, khu công Nghiệp Hựu Thạnh, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê
Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính, ngân hàng
Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương
Chịu được áp lực cao, cần thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý của Công ty
Am hiểu trong lĩnh vực quản trị, ngoại giao

Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực(từ 25tr trở lên)
Thưởng và các chế độ phúc lợi, ưu đãi: Theo quy định của Công ty.
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.
Công ty có chỗ ở cho CBCNV, phụ cấp cơm trưa tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 tháp B tòa nhà Sông Đà số 18 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

