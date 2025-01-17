Tuyển Key Account DHAS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

1. Mở rộng phân phối:

• Mở rộng phân phối theo mục tiêu kế hoạch năm và tìm kiếm khả năng trên thị trường

2. Quản lý quan hệ khách hàng:

• Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng ở cấp độ cửa hàng, xử lý phản đối và khiếu nại hiệu quả, đồng thời theo dõi các yêu cầu của khách hàng.

3. Quản lý khả năng hiển thị và hình ảnh:

• Đảm bảo khả năng hiển thị và hình ảnh tại các khách hàng và khu vực được giao (kệ chính và kệ ngoài).

• Cung cấp phản hồi và đề xuất giải pháp cho các nhóm nội bộ và các phòng ban khác liên quan.

• Khám phá và bảo đảm các vị trí tối ưu, POP và POSM trong các cửa hàng để duy trì vị trí dẫn đầu về khả năng hiển thị đồng thời đảm bảo ROI.

4. Thông tin thị trường và báo cáo:

• Cung cấp thông tin thị trường kịp thời và chất lượng, tập trung các báo cáo khu vực và phát triển các kế hoạch thực hiện để đạt được hiệu quả kinh doanh.

5. Hỗ trợ:

• Hợp tác với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề về giao hàng, khiếu nại của khách hàng, trả lại hàng tồn kho, v.v.