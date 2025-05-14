Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KOMLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH KOMLIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH KOMLIFE VIỆT NAM

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 P. Hoàng Văn Thái, Tổ 3, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông online: hình ảnh cho bài viết social media, banner quảng cáo, poster, ấn phẩm nội bộ...
Phối hợp với team marketing để lên ý tưởng thiết kế cho các chiến dịch truyền thông.
Học hỏi và thực hành thiết kế theo bộ nhận diện thương hiệu (brand guideline) có sẵn.
Tham gia brainstorm ý tưởng cùng team và thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng được các công cụ thiết kế cơ bản như: Adobe Photoshop, Illustrator (hoặc Canva nếu phù hợp).
Adobe Photoshop, Illustrator
Có mắt thẩm mỹ tốt, yêu thích sáng tạo, chủ động học hỏi.
Có portfolio cá nhân là một lợi thế (có thể là đồ án, bài tập, thiết kế tự làm).
Có thể làm tối thiểu [X buổi/tuần], ưu tiên thực tập toàn thời gian.
[X buổi/tuần]

Tại CÔNG TY TNHH KOMLIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương/thưởng: 3 - 6tr (Phụ thuộc vào giờ làm).
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Được đào tạo kỹ năng thiết kế thực tế, quy trình làm việc chuyên nghiệp.
Tham gia các dự án thực tế cùng team Marketing.
Môi trường làm việc năng động, có người hướng dẫn tận tình.
Hỗ trợ xác nhận thực tập và tài liệu hoàn thành nếu cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KOMLIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KOMLIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KOMLIFE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

