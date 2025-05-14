Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KOMLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 P. Hoàng Văn Thái, Tổ 3, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông online: hình ảnh cho bài viết social media, banner quảng cáo, poster, ấn phẩm nội bộ...

Phối hợp với team marketing để lên ý tưởng thiết kế cho các chiến dịch truyền thông.

Học hỏi và thực hành thiết kế theo bộ nhận diện thương hiệu (brand guideline) có sẵn.

Tham gia brainstorm ý tưởng cùng team và thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng được các công cụ thiết kế cơ bản như: Adobe Photoshop, Illustrator (hoặc Canva nếu phù hợp).

Adobe Photoshop, Illustrator

Có mắt thẩm mỹ tốt, yêu thích sáng tạo, chủ động học hỏi.

Có portfolio cá nhân là một lợi thế (có thể là đồ án, bài tập, thiết kế tự làm).

Có thể làm tối thiểu [X buổi/tuần], ưu tiên thực tập toàn thời gian.

[X buổi/tuần]

Tại CÔNG TY TNHH KOMLIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương/thưởng: 3 - 6tr (Phụ thuộc vào giờ làm).

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Được đào tạo kỹ năng thiết kế thực tế, quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Tham gia các dự án thực tế cùng team Marketing.

Môi trường làm việc năng động, có người hướng dẫn tận tình.

Hỗ trợ xác nhận thực tập và tài liệu hoàn thành nếu cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KOMLIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin