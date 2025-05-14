Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ
- Hà Nội: Số 78 Đường Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhận data thông tin khách hang:
- Gọi điện thoại cho các khách hàng để nắm bắt nhu cầu khách hàng về sản phẩm hỗ trợ lái xe
ô tô.
- Tư vấn, giới thiệu về sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Thuyết phục khách
hàng sử dụng sản phẩm của TMAS.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK THIÊN MINH
- Nắm bắt danh sách đại lý của TMAS đang liên kết, hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu lắp đặt
tại các tỉnh thành.
- Lưu trữ thông tin khách hàng sau mỗi lần trao đổi để có thể hỗ trợ tốt nhất trong quá trình
làm việc.
- Kết hợp với các phòng ban để kịp thời hỗ trợ khách hàng khi cần và đạt được mục tiêu kinh
doanh.
- Báo cáo với quản lý về tiến độ và kết quả kinh doanh.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, telesales, tư vấn khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email).
Có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, kiên nhẫn và cẩn thận trong công việc
Tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương
Đóng BHXH/BHYT: Theo luật Lao động
Đóng BHXH/BHYT
Phúc lợi
Ăn trưa tại công ty
Du lịch/Team building
Đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty
Xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI