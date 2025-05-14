Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 78 Đường Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận data thông tin khách hang:

- Gọi điện thoại cho các khách hàng để nắm bắt nhu cầu khách hàng về sản phẩm hỗ trợ lái xe

ô tô.

- Tư vấn, giới thiệu về sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Thuyết phục khách

hàng sử dụng sản phẩm của TMAS.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK THIÊN MINH

- Nắm bắt danh sách đại lý của TMAS đang liên kết, hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu lắp đặt

tại các tỉnh thành.

- Lưu trữ thông tin khách hàng sau mỗi lần trao đổi để có thể hỗ trợ tốt nhất trong quá trình

làm việc.

- Kết hợp với các phòng ban để kịp thời hỗ trợ khách hàng khi cần và đạt được mục tiêu kinh

doanh.

- Báo cáo với quản lý về tiến độ và kết quả kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, telesales, tư vấn khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email).

Có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, kiên nhẫn và cẩn thận trong công việc

Tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7-9 triệu + Hoa hồng + phụ cấp

Đóng BHXH/BHYT: Theo luật Lao động

Ăn trưa tại công ty

Du lịch/Team building

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty

Xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.