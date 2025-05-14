Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ Gbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận, theo dõi và xử lý các đơn hàng của khách trên các kênh thương mại điện tử của dự án.

Gọi điện xác nhận đơn hàng, hỗ trợ khách trong quá trình nhận hàng, đổi trả.

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm đúng cách và hiệu quả.

Giải quyết các khiếu nại, phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Đảm bảo tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng đạt mức yêu cầu.

Phối hợp với bộ phận vận hành, kho vận và marketing để tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, telesales hoặc vận hành TMĐT là lợi thế.

Giao tiếp rõ ràng, xử lý tình huống tốt, có trách nhiệm trong công việc.

Có tinh thần cầu tiến, khả năng học hỏi nhanh, chịu được áp lực doanh thu.

Chủ động trong công việc, ưu tiên ứng viên gắn bó lâu dài

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ Gbiz Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 – 21 triệu VNĐ/tháng gồm lương cơ bản (7,5 - 12M + hoa hồng doanh thu).

Thu nhập:

Thưởng năng suất, xét tăng lương định kỳ theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ và định hướng phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ Gbiz

