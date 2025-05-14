Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ Gbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ Gbiz
- Hà Nội: 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận, theo dõi và xử lý các đơn hàng của khách trên các kênh thương mại điện tử của dự án.
Gọi điện xác nhận đơn hàng, hỗ trợ khách trong quá trình nhận hàng, đổi trả.
Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm đúng cách và hiệu quả.
Giải quyết các khiếu nại, phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Đảm bảo tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng đạt mức yêu cầu.
Phối hợp với bộ phận vận hành, kho vận và marketing để tối ưu trải nghiệm khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp rõ ràng, xử lý tình huống tốt, có trách nhiệm trong công việc.
Có tinh thần cầu tiến, khả năng học hỏi nhanh, chịu được áp lực doanh thu.
Chủ động trong công việc, ưu tiên ứng viên gắn bó lâu dài
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ Gbiz Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
Thưởng năng suất, xét tăng lương định kỳ theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ và định hướng phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp hỗ trợ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ Gbiz
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI