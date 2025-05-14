Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: T2, Times Tower 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Gọi điện cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty để đánh giá chất lượng dịch vụ và thu thập phản hồi.
Gọi điện theo danh sách khách hàng có sẵn và thực hiện các cuộc gọi theo đúng quy trình.
Nhập thông tin khách hàng vào phần mềm của công ty để cập nhật và quản lý thông tin khách hàng.
Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng một cách chính xác và kịp thời để đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.
Có khả năng giao tiếp tốt, đặc biệt là qua điện thoại, với khả năng lắng nghe và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc dịch vụ khách hàng là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, với khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.
Có khả năng đọc, viết và giao tiếp tốt trong Tiếng Việt.
Có laptop cá nhân.

Lương: lương cứng từ 6.000.000 + phụ cấp 500.000 + hoa hồng (deal trực tiếp trong buổi phỏng vấn)
Thu nhập hấp dẫn
Thử việc 2 tháng; nếu thái độ tốt, chăm chỉ, kiên trì sẽ được cân nhắc ký hợp đồng chính thức sau 1 tháng thử việc.
Được đào tạo kỹ năng telesales, phong thủy, khai thác khách hàng, nhận định phân loại khách hàng...
Được học tập và làm việc theo nhóm, trong quá trình tư vấn luôn có leader hỗ trợ.
Được đóng BHXH khi lên chính thức.
Hỗ trợ điện thoai, vé xe,....
Các chế độ phúc lợi: Thưởng, Nghỉ lễ, Tết, Sinh nhật, thể dục thể thao, Du lịch,.....

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

