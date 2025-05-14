Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH thiết bị điện ABI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH thiết bị điện ABI
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Tiếp nhận và triển khai lắp đặt hệ thống điện tại công trường
- Giám sát chất lượng thi công và quy trình thi công của đội thợ, thầu phụ. .
- Vẽ bản vẽ Shop drawing, triển khai bản vẽ thi công cơ/điện
- Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình theo quy định
- Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên...
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 6 tháng-1 năm, đã làm giám sát tại công trình Sản xuất
Biết sử dụng autoCad, office
chăm chỉ, biết lắng nghe tiếp thu,
kỹ năng yếu có thể được đào tạo thêm
Biết sử dụng autoCad, office
chăm chỉ, biết lắng nghe tiếp thu,
kỹ năng yếu có thể được đào tạo thêm
Tại Công ty TNHH thiết bị điện ABI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 10.000.000đ- 15.000.000đ
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ.
chế độ lễ tết, nghỉ phép đầy đủ theo luật,
có phụ cấp ăn ca, thưởng lễ tết, ………
có phụ cấp công trường riêng……….
Được đào tạo thêm kỹ năng trong quá trình làm việc
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ.
chế độ lễ tết, nghỉ phép đầy đủ theo luật,
có phụ cấp ăn ca, thưởng lễ tết, ………
có phụ cấp công trường riêng……….
Được đào tạo thêm kỹ năng trong quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị điện ABI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI