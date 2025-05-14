Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH thiết bị điện ABI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Tiếp nhận và triển khai lắp đặt hệ thống điện tại công trường

- Giám sát chất lượng thi công và quy trình thi công của đội thợ, thầu phụ. .

- Vẽ bản vẽ Shop drawing, triển khai bản vẽ thi công cơ/điện

- Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình theo quy định

- Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên...

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 6 tháng-1 năm, đã làm giám sát tại công trình Sản xuất

Biết sử dụng autoCad, office

chăm chỉ, biết lắng nghe tiếp thu,

kỹ năng yếu có thể được đào tạo thêm

Tại Công ty TNHH thiết bị điện ABI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10.000.000đ- 15.000.000đ

Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ.

chế độ lễ tết, nghỉ phép đầy đủ theo luật,

có phụ cấp ăn ca, thưởng lễ tết, ………

có phụ cấp công trường riêng……….

Được đào tạo thêm kỹ năng trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị điện ABI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.