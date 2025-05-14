Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 6 nguyễn thị thập, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Quản lý phòng kinh doanh;

Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm phù hợp với chiến lược và chỉ tiêu kinh doanh của Công ty;

Phối hợp với bộ phận Nhân sự xây dựng, phát triển đội nhóm kinh doanh;

Phát triển đối tác là tổ chức hoặc cá nhân để kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ đào tạo của 2Target;

Phối hợp lên ý tưởng, triển khai các chiến dịch truyền thông - Marketing, tổ chức sự kiện thúc đẩy bán hàng và hỗ trợ đại lý;

Báo cáo công việc trực tiếp với giám đốc theo tuần/tháng/quý/năm;

Các công việc khác theo năng lực và phân công của Lãnh đạo;

Tốt nghiệp Đại học/Sau đại học.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm các công việc, các vị trí tương đương;

Có khả năng quản trị đội ngũ, biết bao quát và chịu được áp lực công việc cao;

Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục là một ưu thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 18 – 25 Gross, tổng thu nhập lên tới 35 – 45 gross/ tháng

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Tham gia các hoạt động team-building, các sự kiện nội bộ của công ty.

Hoa hồng theo kết quả kinh doanh.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

