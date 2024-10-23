Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Bình Dương ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 30 Triệu

1. Triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao:
Lập kế hoạch, quản lý và triển khai các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển Khách hàng, chủ động đề xuất các kế hoạch bán hàng nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao;
Phát triển khách hàng, tiếp cận, tư vấn, chào bán sản phẩm dịch vụ cho các đối tượng khách hàng mục tiêu theo định hướng phát triển của ngân hàng theo từng thời kỳ;
Quản lý quan hệ khách hàng và tổ chức chăm sóc khách hàng theo quy định. Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tăng thị phần khách hàng hiện hữu.
2. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác dịch vụ khách hàng tại Trung tâm đảm bảo tuân thủ quy trình nghiệp vụ của MSB và quy định của pháp luật
Tổ chức hoạt động dịch vụ khách hàng, dịch vụ thanh toán với khách hàng tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân;
Kiểm soát, phê duyệt các giao dịch, chứng từ kế toán theo thẩm quyền và báo cáo nghiệp vụ có liên quan.
3. Quản lý nguồn lực tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân
Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV thuộc Trung tâm Khách hàng Cá nhân;
Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV; cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ
Tốt nghiệp từ Đại họ trở lên - Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm
2. Kinh nghiệm
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng tại các vị trí Kinh doanh, tín dụng, các sản phẩm ngành bán lẻ;
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí trưởng nhóm kinh doanh/quản lý tại các tổ chức tín dụng;
Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí quản lý tại Chi nhánh/Phòng Giao dịch tại các tổ chức tín dụng. -Vui lòng note nơi làm việc khi Apply
-Vui lòng note nơi làm việc khi Apply

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoã thuận cạnh tranh
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Ngân hàng
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 362 Đại lộ Bình Dương, Khu 1, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

