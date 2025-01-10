Tuyển Kiểm toán nội bộ Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn FECON
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Tập Đoàn FECON

Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Tập Đoàn FECON

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, Tháp CEO, lô HH2

- 1, KDT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Mễ Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát, kiểm toán hoạt động kinh tế, tài chính của toàn hệ thống, thực hiện quản trị rủi ro;
- Thực hiện đánh giá nội bộ theo kế hoạch và/hoặc các chuyên đề về hiệu quả tài chính (Chi chí, hiệu quả, dự án đầu tư, dự án thi công, mua sắm, hợp đồng, định mức kinh tế, …) các Phòng/Ban trong công ty Mẹ;
Chi chí
hiệu quả, dự án đầu tư, dự án thi công, mua sắm, hợp đồng, định mức kinh tế, …
- Kiểm toán tính tuân thủ và hiệu quả của công tác đại diện vốn, đánh giá nội bộ công ty thành viên (tổ chức, tài chính, quản trị điều hành...)
Kiểm toán tính tuân thủ và hiệu quả của công tác đại diện vốn, đánh giá nội bộ công ty thành viên (tổ chức, tài chính, quản trị điều hành...)
- Phối hợp xây dựng hệ thống quản trị văn bản quản trị liên quan đến hoạt động kinh tế/ tài chính trong hoạt động hằng ngày của công ty
- Phối hợp với các phòng ban khác trong việc xây dựng, giám sát các hoạt động vận hành khác
- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, tài chính;
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kiểm soát/ kiểm toán nội bộ tại Công ty, Tập đoàn lớn; hoặc các đơn vị kiểm toán uy tín;
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm hoặc hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng.

Tại Tập Đoàn FECON Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn FECON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn FECON

Tập Đoàn FECON

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

