Tuyển Kiểm toán nội bộ Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm soát, kiểm toán hoạt động kinh tế, tài chính của toàn hệ thống, thực hiện quản trị rủi ro;

- Thực hiện đánh giá nội bộ theo kế hoạch và/hoặc các chuyên đề về hiệu quả tài chính (Chi chí, hiệu quả, dự án đầu tư, dự án thi công, mua sắm, hợp đồng, định mức kinh tế, …) các Phòng/Ban trong công ty Mẹ;

- Kiểm toán tính tuân thủ và hiệu quả của công tác đại diện vốn, đánh giá nội bộ công ty thành viên (tổ chức, tài chính, quản trị điều hành...)

- Phối hợp xây dựng hệ thống quản trị văn bản quản trị liên quan đến hoạt động kinh tế/ tài chính trong hoạt động hằng ngày của công ty

- Phối hợp với các phòng ban khác trong việc xây dựng, giám sát các hoạt động vận hành khác

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao