Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình thực hiện.

Trực tiếp triển khai hồ sơ bản vẽ chi tiết kiến trúc xây dựng; dựng, chiết xuất phối cảnh công trình (tiền kỳ và hậu kỳ) cho các dự án, công trình do Công ty đầu tư triển khai, diễn hoạ và triển khai bản vẽ chi tiết.

Thiết lập vật liệu, ánh sáng, camera, rendering;

Bóc tách khối lượng xây dựng;

Nghiệm thu các sản phẩm đã thực hiện tại dự án.

Phối hợp và làm việc với độ ngũ kỹ sư kết cấu.

Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của Trưởng đơn vị.

Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Ứng viên ứng tuyển vui lòng cung cấp hồ sơ, file mềm công trình, dự án ứng viên đã thực hiện

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kiến trúc công trình, Thiết kế nội ngoại thất hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm Quản lý dự án.

Có chứng chỉ hành nghề.

Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, Revit (BIM), các phần mềm thiết kế 3D: Sketchup, Lumion, Enscape, Photoshop, Indesign, Vray render,... và phần mềm hổ trợ khác (Word, Excel,...).

Hiểu biết về thiết kế Nội thất, Cảnh quan, có kinh nghiệm làm các công ty thiết kế, đa dạng phong cách, xu hướng thiết kế; Có thẩm mỹ, tốc độ làm việc hiểu quả.

Hiểu về kết cấu, tính chất vật liệu...; Các quy chuẩn Thiết kế cơ bản hoặc nâng cao liên quan công trình và dự án - đặc biệt dự án Nhà Cao tầng như Khách sạn và chung cư căn hộ...

Biết quản lý tiến độ, điều phối tốt giữa nhóm và các bộ môn liên quan.

Có kỹ năng mềm trong công việc, biết triển khai vận dụng tốt từ thiết kế tới thực tế thi công.

Ứng viên có chứng chỉ về thiết kế, giám sát là lợi thế.

Biết chuẩn bị nội dung và có kỹ năng thuyết trình.

Trung thực, có khả năng chịu áp lực, kỹ năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm, trung thực, làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh theo năng lực và vị trí.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24.

Khám sức khỏe định kì hằng năm.

Phụ cấp đồng phục hằng năm.

Phụ cấp cơm trưa.

Phụ cấp công tác, phụ cấp xa nhà,...

Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.

Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

