Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty vận tải thủy - CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty vận tải thủy - CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Tổng công ty vận tải thủy - CTCP

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Tổng công ty vận tải thủy - CTCP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 942 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế kiến trúc, cảnh quan
- Triển khai bản vẽ thiết kế
- Đại diện cho chủ đầu tư làm việc với các bên liên kết, đối tác, nhà thầu của dự án
- Concept, diễn họa 3D.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên - Có khả năng vẽ diễn hoạ 3D, lên ý tưởng tốt và nhanh, triển khai chi tiết bản vẽ thi công - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, xây dựng. - Thành thạo các phần mềm phục vụ công việc như: 3Dmax, Photoshop, Autocad..
-Hiểu biết, nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng

Tại Tổng công ty vận tải thủy - CTCP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng tháng 13
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc.
- Thưởng các ngày lễ trong năm.
- Hưởng 12 ngày phép, thưởng tết dương lịch và âm lịch theo quy định.
- Được hướng dẫn và phát triển nghề nghiệp ổn định.
- Có cơ hội luân chuyển và học hỏi nhiều vị trí công việc khác.
- Chế độ xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty vận tải thủy - CTCP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty vận tải thủy - CTCP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 942 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

