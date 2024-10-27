Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty vận tải thủy - CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 942 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế kiến trúc, cảnh quan

- Triển khai bản vẽ thiết kế

- Đại diện cho chủ đầu tư làm việc với các bên liên kết, đối tác, nhà thầu của dự án

- Concept, diễn họa 3D.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên - Có khả năng vẽ diễn hoạ 3D, lên ý tưởng tốt và nhanh, triển khai chi tiết bản vẽ thi công - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, xây dựng. - Thành thạo các phần mềm phục vụ công việc như: 3Dmax, Photoshop, Autocad..

-Hiểu biết, nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng

Tại Tổng công ty vận tải thủy - CTCP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng tháng 13

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc.

- Thưởng các ngày lễ trong năm.

- Hưởng 12 ngày phép, thưởng tết dương lịch và âm lịch theo quy định.

- Được hướng dẫn và phát triển nghề nghiệp ổn định.

- Có cơ hội luân chuyển và học hỏi nhiều vị trí công việc khác.

- Chế độ xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty vận tải thủy - CTCP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin