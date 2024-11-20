Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà Vườn 2, 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Duy trì khách hàng hiện có, tìm kiếm mở rộng và phát triển nguồn khách hàng.

- Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, ghi nhận thông tin . Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng.

- Thực hiện các vấn đề liên quan như đàm phán với khách hàng, kí kết và thực hiện hợp đồng.

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn.

- Nắm bắt tốt thông tin liên quan đến các sản phẩm Công ty đang kinh doanh.

- Đưa ra yêu cầu cho bộ phận Marketing để đẩy mạnh kinh doanh.

- Chăm sóc các khách hàng cũ, khách hàng hàng tiềm năng của Công ty

- Thực hiện báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo công ty theo yêu cầu.

- Thực hiện, hỗ trợ công việc cho các phòng ban khác theo yêu cầu của TBP hoặc BGĐ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm ngành FMCG

- Thành thạo vi tính văn phòng Internet

- Có khả năng phân tích, ứng biến và đàm phán tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực cao

- Chủ động trong công việc, hỗ trợ đồng nghiệp và có ý thức tốt trong việc chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8,5-9 triệu (Thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng chuyên cần + Thưởng KPI

=> Tổng thu nhập : 10.000.000 đ – 20.000.000đ

- Thời gian làm việc: 8h00 -17h00, từ T2 - T6

- Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty : Lương tháng 13, Thường ngày lễ ( Tết dương lịch, Quốc khánh, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động). Quà các ngày ( Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam)

- Được hưởng phép năm sau khi hoàn thành thử việc : 01 ngày / tháng

- Tham gia Team Bulding , Du xuân, Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức.

- Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

- Tăng lương định kỳ ( tháng 01 hàng năm). Xét duyệt tăng trước thời hạn khi có thành tích xuất sắc.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN

