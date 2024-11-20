Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN

Kinh doanh kênh GT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
- Hà Nội: Nhà Vườn 2, 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình

- Duy trì khách hàng hiện có, tìm kiếm mở rộng và phát triển nguồn khách hàng.
- Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, ghi nhận thông tin . Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng.
- Thực hiện các vấn đề liên quan như đàm phán với khách hàng, kí kết và thực hiện hợp đồng.
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn.
- Nắm bắt tốt thông tin liên quan đến các sản phẩm Công ty đang kinh doanh.
- Đưa ra yêu cầu cho bộ phận Marketing để đẩy mạnh kinh doanh.
- Chăm sóc các khách hàng cũ, khách hàng hàng tiềm năng của Công ty
- Thực hiện báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo công ty theo yêu cầu.
- Thực hiện, hỗ trợ công việc cho các phòng ban khác theo yêu cầu của TBP hoặc BGĐ

- Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên có kinh nghiệm ngành FMCG
- Thành thạo vi tính văn phòng Internet
- Có khả năng phân tích, ứng biến và đàm phán tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao
- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực cao
- Chủ động trong công việc, hỗ trợ đồng nghiệp và có ý thức tốt trong việc chăm sóc khách hàng

- Lương cứng: 8,5-9 triệu (Thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng chuyên cần + Thưởng KPI
=> Tổng thu nhập : 10.000.000 đ – 20.000.000đ
- Thời gian làm việc: 8h00 -17h00, từ T2 - T6
- Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty : Lương tháng 13, Thường ngày lễ ( Tết dương lịch, Quốc khánh, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động). Quà các ngày ( Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam)
- Được hưởng phép năm sau khi hoàn thành thử việc : 01 ngày / tháng
- Tham gia Team Bulding , Du xuân, Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức.
- Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
- Tăng lương định kỳ ( tháng 01 hàng năm). Xét duyệt tăng trước thời hạn khi có thành tích xuất sắc.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà vườn số 2, 671 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

